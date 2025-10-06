Нічна масована атака дронів на Харків: спалахнули пожежі, четверо постраждалих

У ніч з 5 на 6 жовтня російські військові атакували Харків безпілотниками. За годину у місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними ДСНС, у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському горів автомобіль.

Реклама

Реклама

Також пошкоджено приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.

За попередніми даними, постраждали четверо людей.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.