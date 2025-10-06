        Суспільство

        Нічна масована атака дронів на Харків: спалахнули пожежі, четверо постраждалих

        Галина Шподарева
        6 Жовтня 2025 07:58
        читать на русском →
        У Харкові після атаки БпЛА спалахнули пожежі / Фото: ДСНС
        У Харкові після атаки БпЛА спалахнули пожежі / Фото: ДСНС

        У ніч з 5 на 6 жовтня російські військові атакували Харків безпілотниками. За годину у місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

        Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

        За даними ДСНС, у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському горів автомобіль.

        Реклама
        Реклама

        Також пошкоджено приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.

        За попередніми даними, постраждали четверо людей.

        До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.

        Рятувальники на місці пожеж після обстрілу Харкова 6 жовтня / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини