Нічна атака РФ: ППО знищила усі “шахеди”, ракета Х-59 не досягла цілі

У ніч на 29 листопада противник атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed” та керованими авіаційними ракетами Х-59.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього в ударі було задіяно:

21 ударний БплА “Shahed-136/131”;

3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

“В результаті бойової роти усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!”, – повідомили в ПС.