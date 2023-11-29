Суспільство

Нічна атака РФ: ППО знищила усі “шахеди”, ракета Х-59 не досягла цілі

29 Листопада 2023 07:16
читать на русском →
ппо

У ніч на 29 листопада противник атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed” та керованими авіаційними ракетами Х-59.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

 Усього в ударі було задіяно:

  • 21 ударний БплА “Shahed-136/131”;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

“В результаті бойової роти усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!”, – повідомили в ПС.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Листопада 2023 07:03

Politico назвало Зеленського мрійником року у Європі
29 Листопада 2023 09:45

Депутат Лабазюк вийшов з-під варти менш ніж за добу. За нього внесли понад 40 млн грн застави
29 Листопада 2023 08:00

Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону з Україною
29 Листопада 2023 07:33

Сили оборони відбили атаки окупантів на семи напрямках, – Генштаб
29 Листопада 2023 07:16

Нічна атака РФ: ППО знищила усі “шахеди”, ракета Х-59 не досягла цілі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки