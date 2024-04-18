Нічна атака на Україну була спрямована на Івано-Франківськ – Повітряні Сили

Вночі 18 квітня основною ціллю ворожих “Шахедів” був Івано-Франківську.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Противник атакував своїми стандартними маршрутами, з мису Чауда, тимчасово окупованого Криму, з території Приморсько-Ахтарська, що в РФ, звідки ворог направляв БПЛА… Які летіли стандартними маршрутами – намагалися обходити різними важкодоступними ділянками місцевості (вздовж річок, тощо)…

У тому числі намагалися обходити Івано-Франківськ і атакувати місто з різних сторін – півночі, півдня. Йшли шеренгою, аби складніше було їх уразити. Протягом усієї тривоги вони використовували то групи, то окремі дрони, тобто намагалися максимально заплутати свій слід. Однак, попри таку тактику, нашим Силам оборони вдалося ліквідувати всі 13 БПЛА…

На жаль, Івано-Франківськ один із тих, кому найбільше дісталося від російських “Шахедів”.

Марцінків додав, що над Прикарпаттям ППО знищила кілька ворожих цілей і постраждалих внаслідок атаки немає. Інформацію російських пропагандистів про нібито влучання в центрі міста він назвав неправдою. Всі цілі були збиті, а через падіння уламків були задимлення.

Речник ПС також розповів, що один з дронів “зависнув” над водою на декілька годин на межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Він пояснив, що мобільним групам ППО важко дістатися до таких ділянок і знищити ціль.

За його словами, Україна відчуває дефіцит ППО: “Нам необхідні ракети до наших переносних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть з крилатими ракетами. Однак це потребує додаткових ресурсів і обладнання, у тому числі для мобільних вогневих груп, які могли б ефективно у темну пору доби визначати, де знаходяться дрони і ефективно їх вражати”.