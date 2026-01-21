Нічна атака на Одещину та Дніпровщину: у ДСНС показали наслідки

Вранці 21 січня росіяни атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули пожежі, постраждала одна людина.

Про це повідомили в ДСНС.

У результаті ударів російських БпЛА спалахнули пожежі горіли два житлових будинки, ще кілька осель пошкоджено. Зруйнована складська будівля, сталося займання.

Уночі окупанти здійснили атаку БпЛА по Васильківській та Роздорській селищних територіальних громадах Синельниківського району.

Унаслідок влучання у житловий будинок загинули чоловік та жінка. Ще одна людина отримала травми.

Сталося декілька пожеж у приватному житловому секторі. Пошкоджено три приватні будинки.

У Кривому Розі у результаті атаки зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні житлові будинки, адміністративна будівля та автомобілі.