Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, автомобілі

Збройні сили РФ у ніч на 19 жовтня атакували Київ ударними дронами, Повітряна тривога в місті тривала близько 3,5 години.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, жінка дістала поранення ногу.

«Невеликий уламок БПЛА влучив у помешкання жінки через вікно балкона», повідомив мер Києва Віталій Кличко. У повідомленні Кличка, опублікованому в його телеграм-каналі, йдеться про те, що постраждала жила в Дарницькому районі.

Попко, зі свого боку, розповів, що в Дарницькому районі внаслідок атаки безпілотників пошкоджено фасади кількох будинків, балкони і вибито вікна. Осколки також завдали шкоди автомобілям.

Уранці 19 жовтня в Києві також оголошували ракетну небезпеку. Попередження діяло близько двох годин. Про ракетні удари по місту не повідомляється.