Нічна атака дронів на Київщину: сталася пожежа, поранено дитину

У Київській області 17 січня внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників поранено 11-річного хлопчика.

Про це повідомив в. о. глави Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У дитини підозра на контузію та рвана рана стегна.

“Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога”, – йдеться в повідомленні.

Також через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 кв. метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.