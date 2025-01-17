Нічна атака дронів на Київщину: сталася пожежа, поранено дитину

У Київській області 17 січня внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників поранено 11-річного хлопчика.
Про це повідомив в. о. глави Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
У дитини підозра на контузію та рвана рана стегна.
“Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога”, – йдеться в повідомленні.
Також через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 кв. метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.