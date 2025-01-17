Суспільство

Нічна атака дронів на Київщину: сталася пожежа, поранено дитину
17 Січня 2025 08:23
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Пожежа після атаки дронів на Київщині / Фото: Поліція Київської області
Пожежа після атаки дронів на Київщині / Фото: Поліція Київської області

У Київській області 17 січня внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників поранено 11-річного хлопчика.

Про це повідомив в. о. глави Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У дитини підозра на контузію та рвана рана стегна.

“Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога”, – йдеться в повідомленні.

Також через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 кв. метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.

Наслідки атаки дронів на Київщині / Фото: Поліція Київської області

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