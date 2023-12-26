Кримінал

Нічна атака БПЛА: влучання зафіксовані в Одеській і Миколаївській областях

26 Грудня 2023 08:44
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Унаслідок нічної атаки БПЛА були влучання на території інфраструктурного об’єкта в Одеській області, а також пошкоджено промисловий об’єкт на Миколаївщині, без постраждалих, повідомили Сили оборони півдня України у вівторок уранці.

“Продовжуючи терор, російські окупаційні війська атакували південь України з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря. За дві хвилі атак протяжністю 2 і 4 години нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося знищити 9 ударних БПЛА типу “Shahed-131/136″: по 4 в Одеській і Миколаївській областях та 1 на Херсонщині”, – йдеться в телеграм-каналі Сил оборони півдня.

Зазначається, що в Одеській і Миколаївській областях під час виснажливої бойової роботи не вдалося уникнути влучень.

“В Одеському районі ворог влучив по відкритій території одного з інфраструктурних об’єктів. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. На Миколаївщині влучанням у промисловий об’єкт пошкоджено складські будівлі”, – наголошується в повідомленні.

Постраждалих не зафіксовано.


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