Політика

Незабаром ПС ЗСУ почнуть випробування КАБів українського виробництва
9 Червня 2024 18:12
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Плануючі бомби GBU-39. Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

За кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіабомб українського виробництва. Про це в інтерв’ю Донбас Реалії розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

«У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських», – сказав Голубцов.

Він додав, що поки Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.


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