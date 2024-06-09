Незабаром ПС ЗСУ почнуть випробування КАБів українського виробництва

За кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіабомб українського виробництва. Про це в інтерв’ю Донбас Реалії розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

«У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських», – сказав Голубцов.

Він додав, що поки Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.