Кримінал

Невзорова засудили до 8 років колонії

1 Лютого 2023 11:06
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невзоров

Суд у Москві заочно засудив журналіста Олександра Невзорова на 8 років колонії у справі про фейки про російську армію.

Прокуратура просила призначити 9 років колонії загального режиму.

Невзоров зараз знаходиться за межами Росії.

Наприкінці березня 2022 року проти Невзорова порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (громадське поширення під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдивої інформації про дії збройних сил РФ).

За версією слідства, 9 березня 2022 року журналіст опублікував в інстаграмі та ютубі “завідомо неправдиву інформацію” про навмисний обстріл російською армією пологового будинку в Маріуполі.

Адвокати Невзорова попросили суд винести йому виправдувальний вирок, вказавши, що він використав інформацію з відкритих джерел.

Поки що найбільший термін – у опозиціонера Іллі Яшина. Наприкінці 2022 року Міщанський суд Москви визнав його винним у справі про “фейки” про російську армію за стрім про розправи в Бучі. Політик отримав 8,5 років колонії.


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