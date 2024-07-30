Суспільство

Невідомі спалили евакуаційне авто Третьої штурмової бригади у Києві
30 Липня 2024 09:04
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авто, київ
Спалене авто / Вікторія Ковач

29 липня у Києві невідомі  підпалили автомобіль медслужби Третьої штурмової бригади, який евакуював поранених.

Про це повідомила керівниця медслужби 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Вікторія Ковач.

За її словами, машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які спочатку облили рідиною авто, а потім підпалили.

Вікторія Ковач додала, що ця машина евакуювала чималу кількість поранених і після ремонту мала продовжувати це робити. Крім того, вона зазначила, що ця авто була куплена за кошти, зібрані волонтерами.

“Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто”, – написала керівниця медслужби.


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