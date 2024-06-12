Кримінал

Невідомі підпалили автівку ЗСУ у Дніпрі
12 Червня 2024 09:39
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дніпро, зсу
Спалена автівка / НП

На автостоянці в Дніпрі невідомі підпалили військовий мікроавтобус 

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що подія сталася в ніч проти 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій у Дніпрі. 

“На місці події поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці на місці події зафіксували порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група людей.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).


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