Суспільство

Невідомі особи погрожують підірвати кілька об’єктів в Україні
26 Листопада 2024 18:26
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вибух
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Українські журналісти та редакції отримали анонімні листи, в яких йдеться про мінування низки установ у різних областях України. 

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Зокрема, погрози надійшли до виконавчої директорки “Вільного радіо” Анастасії Шибіко та головного редактора харківського видання “Думка” Юрія Ларіна.

Листи були відправлені з різних електронних адрес і підписані різними іменами. В одному з листів автор представився ветераном АТО, в іншому – бійцем з бойовим досвідом. У кожному ж повідомленні вказувалося, що це — “спеціаліст із мінно-підривних робіт”. Автори листів перерахували нібито заміновані установи та зазначили їх адреси, однак ці установи не існують. У листах стверджувалося, що у приміщеннях залишено іграшку, запаковану у вакуум, яка нібито є замінованою, а також було вказано, що вибух уже стався.

Додатково в листах йшлося про погрози мінування в школах, редакціях ЗМІ, готелях та адміністративних будівлях.

У своїх діях автори листів мотивують їх “мстою за знущання над Ветеранами бойових дій та учасниками АТО України”.

Представниця ІМІ Валентина Троян, яка також отримала два листи, повідомила СБУ про ці інциденти.


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