Суспільство

Невеликий дощ та туман. Прогноз погоди на п’ятницю

14 Березня 2024 21:52
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Ілюстративне фото / pexels

У п’ятницю, 15 березня, у південній частині України, східних і більшості центральних областей невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, на заході та півдні України 7-12°.

У Києві в п’ятницю без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 6-8° тепла.

У суботу, 16 березня, у південних, центральних, вночі і східних областях України подекуди невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без суттєвих опадів.

На Правобережжі вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в суботу без суттєвих опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.


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