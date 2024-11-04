Кримінал

Нетверезий водій в’їхав у машину військового під час комендантської години у Києві 
4 Листопада 2024 14:10
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дтп, київ
ДТП у Києві / Міська прокуратура

П’яний водій в’їхав у машину військовослужбовця під час комендантської години у столиці. В результаті ДТП військовий та його пасажирка були травмовані.

Про це повідомляє сайт міської прокуратури.                                     

ДТП сталася 3 листопада приблизно о 1 годині ночі. Згідно з матеріалами слідства, 33-річний водій “Audi А5” під час комендантської години їхав Берестейським проспектом. Попереду на проїзній частині стояв військовий автомобіль “Mitsubishi L200”, а поруч з ним перебував військовослужбовець ЗСУ.

Водій “Audi А5” завчасно не побачив “Mitsubishi L200” у своїй смузі, зіткнувся з машиною і наїхав на військовослужбовця. 

“У результаті ДТП 37-річний військовослужбовець та 36-річна пасажирка автомобіля “Audi А5” з численними травмами були госпіталізовані до лікарні. Прилад “Драгер” зафіксував у водія “Audi А5″ 2,4 проміле алкоголю”. 

П’яного водія затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження) ККУ.

Санкція цієї статті передбачає до 3 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.


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