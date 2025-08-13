Нетаньягу заявив, що підтримує ідею “Великого Ізраїлю” — окупації територій Єгипту та Сирії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що вважає себе учасником “історичної та духовної місії” й підтримує концепцію “Великого Ізраїлю”.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу i24, повідомляє Times of Israel.

Концепція “Великого Ізраїлю” охоплює території, на яких планується створення палестинської держави, а також частини сучасних Йорданії та Єгипту. Ідея “Великого Ізраїлю” (Eretz Yisrael HaShlema) виникла після Шестиденної війни 1967 року й передбачала включення Східного Єрусалима, Західного берега, сектора Газа, Синайського півострова та Голанських висот.

Під час інтерв’ю журналістка Шерон Ґал подарувала прем’єру амулет у формі “карти Обіцяної землі” та запитала, чи відчуває він зв’язок із цією ідеєю. Нетаньягу відповів: “Дуже”.

На запитання, чи виконує він місію від імені єврейського народу, прем’єр додав, що вважає свою роботу “місією поколінь” — від тих, хто мріяв приїхати до Ізраїлю, до тих, хто житиме тут у майбутньому.