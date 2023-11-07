Політика

Нетаньягу заявив, що Ізраїль припинить вогонь по Газі за умови звільнення усіх заручників

7 Листопада 2023 10:33
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ізраїль, війна

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде нести “загальну відповідальність за безпеку” в Секторі Гази “на невизначений період” після закінчення війни проти ХАМАСу. Він також додав, що Ізраїль погодиться на припинення вогню у Гази, коли ХАМАС звільнить усіх заручників.

Про це він сказав у інтерв’ю для ABС, яке стало його першим інтерв’ю американським ЗМІ від початку війни.

“Я думаю, що Ізраїль на невизначений період буде нести загальну відповідальність за безпеку, тому що ми бачили, що відбувається, коли у нас її немає. Коли у нас немає цієї відповідальності за безпеку, ми отримуємо вибух терору з боку ХАМАСу в таких масштабах, які ми не могли собі уявити”, — сказав прем’єр Ізраїлю.

Як відзначає видання The Times of Israel, протягом останніх тижнів цю позицію на умовах анонімності вислови ізраїльські офіційні особи , а тепер її озвучив сам Нетаньягу. Незрозуміло, що він має на увазі, говорячи про рівень відповідальності за безпеку, але ізраїльські чиновники наполягають на тому, що вони не бажають окупувати Газу після війни, пише видання.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена також висловилася проти такого сценарію. США попередили Єрусалим, що він, швидше за все, загрузне в Газі, якщо не почне розробляти план того, хто буде керувати анклавом, якщо йому вдасться усунути ХАМАС від влади.


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