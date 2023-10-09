Політика

Нетаньяху заявив, що Ізраїль буде змушений провести наземну операцію в секторі Гази, – ЗМІ

9 Жовтня 2023 18:04
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ізраїль

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху сказав президенту США Джо Байдену, що в Ізраїлю не буде іншого вибору, окрім як почати наземну операцію в секторі Гази.

Про це повідомляє Walla.

Видання, з посиланням на джерела, зазначає, що Нетаньяху сказав Байдену під час вчорашньої розмови, що Ізраїль не матиме іншого вибору, окрім як почати “наземні дії” в секторі Гази.

“Послання Нетаньяху Байдену вказує на характер реакції Ізраїлю найближчими днями і тижнями і покликане почати підготовку ґрунту серед союзників Ізраїлю для того, щоб дії були тривалими і безпрецедентними за своєю силою і наслідками”, – пише видання.

Нетаньяху сказав Байдену в телефонній розмові, що на Близькому Сході заборонено проявляти слабкість і тому Ізраїлю доведеться діяти з великою силою.

“Ми відповідаємо на силу великою силою”, – сказав прем’єр Ізраїлю.

Також Нетаньяху сказав американському президенту, що його турбує сценарій відкриття ще одного фронту на півночі і що Ізраїль готується до цього.

“У нас немає іншого вибору, окрім як рішуче відреагувати”, – сказав Нетаньяху.

Зазначається, що Байден не став відмовляти Нетаньяху від початку наземної операції в секторі Гази.

“Ми не намагаємося переконати ізраїльтян у цьому питанні, тому що ми підтримуємо право Ізраїлю на самооборону”, – повідомив Байден.

Також він запитав Нетаньягу про сценарії подальшої ескалації. Байден зазначив, що послання, надіслані США з Лівану, полягають у тому, що ще один фронт відкрито не буде, але підкреслив, що сприймає це з обмеженою гарантією.


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