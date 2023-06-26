Політика

Нетаньягу може відвідати Київ

26 Червня 2023 22:07
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ізраїль, україна

Прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу позитивно розглядає можливість візиту до Києва.

Як написав у Твіттері в понеділок кореспондент агентства Walla News Бапак Равід, про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен на секретному брифінгу в комітеті Кнесету з міжнародних відносин і безпеки в понеділок, згідно з двома джерелами, присутніми на зустрічі.


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