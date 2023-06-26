Нетаньягу може відвідати Київ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу позитивно розглядає можливість візиту до Києва.
Як написав у Твіттері в понеділок кореспондент агентства Walla News Бапак Равід, про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен на секретному брифінгу в комітеті Кнесету з міжнародних відносин і безпеки в понеділок, згідно з двома джерелами, присутніми на зустрічі.
BREAKING: Prime Minister Netanyahu positively considers visiting Kyiv, Israeli foreign minister Eli Cohen said in a classified briefing to the Knesset foreign relations and security committee on Monday according to two sources who attended the meeting— Barak Ravid (@BarakRavid) June 26, 2023