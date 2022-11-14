Неповнолітній за кермом легковика загинув у ДТП на Харківщині

15-річний хлопець за кермом Daewoo не впорався з керуванням, злетів у кювет, врізався у відбійник та дістав смертельних травм.

Аварія сталася на трасі у Змієві близько 15:30 12 листопада, повідомили у Головному управлінні поліції Харківщини.

“У автомобілі Daewoo знаходилися також двоє 15-річних пасажирів. Одного з підлітків з травмами доставили до лікарні”, — повідомила поліція.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами).