Непал припинив видачу дозволів на роботу у Росії

У п’ятницю Непал заявив про припинення видачі дозволів на роботу своїм громадянам в Росії та Україні, після того, як щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російській армії.

Про це повідомляє Reuters.

Директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті заявив, що рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на працевлаштування для Росії та України спрямоване на мінімізацію людських жертв і діятиме до подальших розпоряджень.

Непальські трудові мігранти повинні отримати від уряду дозвіл на роботу за кордоном, який дає їм право на державну підтримку в разі надзвичайних ситуацій або компенсацію для їхніх сімей у разі смерті.

За офіційними даними, за останні два роки понад 800 непальців отримали дозволи на невійськову роботу в Росії.

Уряд Непалу заявив, що, за оцінками, до 200 громадян Непалу служать в російській армії, а близько 100 непальців вважаються зниклими безвісти.