Неможливо виграти війну без нападу на країну-загарбника: Трамп зробив неочікувану заяву

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував свого попередника Джо Байдена за те, що він забороняв Україні завдавати ударів по Росії. На думку Трампа, таким чином виграти війну неможливо.

Про це Дональд Трамп написав в мережі Truth Social.

Реклама

Реклама

Президент США провів аналогію зі спортом, коли спортивна команда має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Трамп переконаний, що в такій стратегії “немає жодних шансів на перемогу”.

“Дуже важко, якщо взагалі можливо, виграти війну без нападу на країну-загарбника. Це як велика команда в спорті, яка має фантастичний захист, але не має права грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Криворукий і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні боротися, а лише захищатися, оборонятися. Що з цього вийшло? Хай там що, це війна, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом — нуль шансів. Цікаві часи попереду”, — написав президент США.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена дійсно тривалий час накладала обмеження на використання американської зброї по цілях у Росії. Спершу це було повністю заборонено, згодом — після наступу росіян на прикордоння Харківщини у травні 2024 року — зброю дозволили застосовувати виключно у прикордонних із Харківською областю районах.

У листопаді 2024 року медіа написали, що навіть ці обмеження було знято, хоч у Держдепі казали, що не змінювали своєї політики щодо застосування Україною американської далекобійної зброї для атак по території Росії.