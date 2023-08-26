Нелегали напали на польських прикордонників

Група нелегальних мігрантів здійснила напад на польських прикордонників на кордоні з Білоруссю, на місце події було направлено водомети та бронеавтомобіль, повідомила прес-служба Прикордонної стражі Польщі.

“На ділянці прикордонної застави Дубиче-Церкевне група агресивних іноземців напала, закидаючи камінням, на патрулі польських прикордонників після того, як ті припинили їхню спробу нелегально проникнути в Польщу. На місце події були направлені спецавтомобілі польської поліції Tur і Tajfun”.