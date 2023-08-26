Кримінал

Нелегали напали на польських прикордонників

26 Серпня 2023 13:24
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біженці, білорусь, польща

Група нелегальних мігрантів здійснила напад на польських прикордонників на кордоні з Білоруссю, на місце події було направлено водомети та бронеавтомобіль, повідомила прес-служба Прикордонної стражі Польщі.

“На ділянці прикордонної застави Дубиче-Церкевне група агресивних іноземців напала, закидаючи камінням, на патрулі польських прикордонників після того, як ті припинили їхню спробу нелегально проникнути в Польщу. На місце події були направлені спецавтомобілі польської поліції Tur і Tajfun”.


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