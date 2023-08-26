Нелегали напали на польських прикордонників

Група нелегальних мігрантів здійснила напад на польських прикордонників на кордоні з Білоруссю, на місце події було направлено водомети та бронеавтомобіль, повідомила прес-служба Прикордонної стражі Польщі.
“На ділянці прикордонної застави Дубиче-Церкевне група агресивних іноземців напала, закидаючи камінням, на патрулі польських прикордонників після того, як ті припинили їхню спробу нелегально проникнути в Польщу. На місце події були направлені спецавтомобілі польської поліції Tur і Tajfun”.
2/2⬇️— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 26, 2023
Do zdarzenia na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne skierowano pojazdy specjalne @PolskaPolicja #TUR i #TAJFUN#PSGBiałowieża za pomocnictwo zatrzymano ob.Gruzji-przewoził 3 ob.Iranu i ob.Wybrzeża Kości Słoniowej#ZielonaGranica #NaStrażyBezpieczeństwa