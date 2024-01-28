Неймовірний камбек Янніка Сіннера приніс йому перемогу на Australian Open

Відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в чоловічому одиночному розряді.

У поєдинку за титул Яннік Сіннер з Італії (№4 ATP) здобув вольову перемогу над дворазовим фіналістом Даніїлом Медведєвим (№3 ATP) – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Це була 10-та зустріч тенісистів, італієць виграв чотири останні матчі після програшу перших шести.

У півфіналі Сіннер зупинив чинного чемпіона Новака Джоковича, який уперше в кар’єрі програв на такій стадії в Мельбурні.

Сіннер виграв свій дебютний титул Grand Slam, раніше його найкращим досягнення на мейджорах був півфінал Вімблдону-2023.

Медведєв програв за всю кар’єру лише два матчі з рахунку 2:0 по сетах – це фінали Australian Open проти Надаля і Сіннера. Решту 55 таких зустрічей він довів до перемоги. Також Даніїл став першим гравцем, який програв кілька фіналів турнірів Grand Slam, ведучи в рахунку 2:0.