Недалеко від лінії розмежування з Угорщиною виявили покинутий мікроавтобус “Volkswagen”: пасажири, ймовірно, втекли за кордон

На території відділу прикордонної служби “Лужанка” з допомогою БПЛА виявили покинутий мікроавтобус “Volkswagen”.

Про це повідомив в телеграм-каналі журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

“Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий “Volkswagen” з номерами АО4655АІ. Під час обстеження території знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-дослідний смузі”, – написав Глагола.

За його словами, попередньо, оперативним шляхом вдалось встановити, що 18 осіб з буса незаконно перетнули кордон.

“Поліція вилучила автомобіль і відправила його на штрафмайданчик у Берегові. Автобус VW незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах. Розслідування цього епізоду триває”, – наголосив журналіст.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі “Українській правді” розповіла, що днями прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив транспортний засіб без водія.

“Це був мікроавтобус “Фольксваген”. Під час подальшого огляду місцевості виявлено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб. Наразі проводяться необхідні дії для з’ясування всіх обставин. Також перевіряється інформація, зокрема, й щодо кількості порушників, які могли незаконно перетнути кордон, аби потрапити на територію суміжної країни. Про дану ситуацію повідомлено угорську сторону, яка наразі поки не надавала інформації і не підтвердила факт незаконного перетину кордону”, – сказала Федорова.

Водночас у поліції Закарпатської області додали, що внесли дані про цю подію в ЄРДР за ч 2 ст 332 ККУ (Незаконне перетинання державного кордону групою осіб), авто вилучили як речовий доказ та помістили на спецмайданчик.