Суспільство

Недалеко від лінії розмежування з Угорщиною виявили покинутий мікроавтобус “Volkswagen”: пасажири, ймовірно, втекли за кордон
12 Червня 2024 13:33
дпсу, Угорщина
Покинутий бус / Telegram

На території відділу прикордонної служби “Лужанка” з допомогою БПЛА виявили покинутий мікроавтобус “Volkswagen”.

Про це повідомив в телеграм-каналі журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

“Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий “Volkswagen” з номерами АО4655АІ. Під час обстеження території знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-дослідний смузі”, – написав Глагола.

За його словами, попередньо, оперативним шляхом вдалось встановити, що 18 осіб з буса незаконно перетнули кордон.

“Поліція вилучила автомобіль і відправила його на штрафмайданчик у Берегові. Автобус VW незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах. Розслідування цього епізоду триває”, – наголосив журналіст.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі “Українській правді” розповіла, що днями прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив транспортний засіб без водія.

“Це був мікроавтобус “Фольксваген”. Під час подальшого огляду місцевості виявлено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб. Наразі проводяться необхідні дії для з’ясування всіх обставин. Також перевіряється інформація, зокрема, й щодо кількості порушників, які могли незаконно перетнути кордон, аби потрапити на територію суміжної країни. Про дану ситуацію повідомлено угорську сторону, яка наразі поки не надавала інформації і не підтвердила факт незаконного перетину кордону”, – сказала Федорова.

Водночас у поліції Закарпатської області додали, що внесли дані про цю подію в ЄРДР за ч 2 ст 332 ККУ (Незаконне перетинання державного кордону групою осіб), авто вилучили як речовий доказ та помістили на спецмайданчик.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Червня 2024 12:51

У Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання
12 Червня 2024 10:40

СБУ затримала російську агентку, яка коригувала ворожі удари по Харкову
12 Червня 2024 10:23

Медведєв у день Росії опублікував карту, в якій Україна “в складі” РФ
12 Червня 2024 08:35

Окупанти випустили по Україні 5 ракет, 24 Шахеди та “Кинджал”
12 Червня 2024 07:08

Окупанти завдали по Києву комбінованого удару
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки