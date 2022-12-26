Небачені морози у США і Канаді забрали життя декількох десятків людей

Потужний зимовий шторм, що приніс сильний мороз та рясні опади, охопив більшу частину території США, на якій проживає близько 250 млн. людей (майже дві третини населення країни).

Попередження про екстремальні погодні умови діють у 12 штатах США.

Сильні морози, шквальний вітер і потужні снігопади вже спричинили загибель щонайменше 38 людей – 34-х у США та чотирьох у Канаді.

Шторм сіяв хаос упродовж кількох днів, але зараз подача електрики відновлюється.

Станом на другу половину дня неділі без електрики залишалося менше 200 000 споживачів – у розпал шторму їх було 1,7 млн., повідомляє Associated Press.

Потужний зимовий шторм охопив територію понад 3200 км – від Техасу до Квебеку.

“Вибуховий циклон” приніс сильні хуртовини на кордон США та Канади, в район Великих озер.

Значна територія Канади також опинилася під владою зимового шторму.

В Онтаріо та Квебеку сильні морози призвели до відключення електрики у будинках, де мешкають сотні тисяч людей.

Більшість території Канади – від Британської Колумбії до Ньюфаундленду – опинилися в умовах суворих холодів. Мешканців попереджають про подальше погіршення погоди.

Ден Беррітт, репортер CBS, так описує ситуацію у Ванкувері:

“У нас був сніг, у нас був крижаний дощ, у нас пройшов град по всьому регіону. Мешканцям дуже важко переміщатися, багато автобусних маршрутів не обслуговуються, закриті мости, метро тепер працює повільніше”, – каже кореспондент, додаючи, що зимових шин у багатьох автовласників також немає.

За його словами, через величезну кількість опадів є небезпека виникнення повені з приходом теплішої погоди.

Національна метеорологічна служба США констатує, що це перше настільки масштабне настання холодів за всю історію спостережень: зимовий шторм накрив майже всю територію країни.

Температура повітря в штаті Монтана у п’ятницю опускалася до -45 градусів за Цельсієм. У Мічигані у п’ятничну ніч температура опустилася до -17 градусів за Цельсієм.

Потужні снігопади прогнозуються у Пенсильванії.

У Сіетлі та Портленді жителі катаються на ковзанах на кризі, що покрила вулиці міст.

Тим часом у прибережних районах – Новій Англії, Нью-Йорку та Нью-Джерсі – підтоплення берегової лінії.

Навіть штати Луїзіана, Алабама, Флорида і Джорджія, що розташовані значно південніше, отримали попередження про суттєве зниження температури.

У Південній Дакоті племена корінних американців після того, як у них закінчилося паливо, були змушені палити одяг, щоб зігрітися.

У місті Буффало (штат Нью-Йорк) випаде до 89 см опадів. Видимість через снігопад у місті практично нульова. Метеорологи закликали місцевих жителів не виходити на вулицю та відмовитися від поїздок на автомобілі.

Серед жертв зимового шторму – загиблі в ДТП люди. Ситуація на дорогах значно ускладнилася через погодні умови.

Так, у штаті Огайо зіткнулися відразу 50 машин, жертвами великої ДТП стали чотири мотоциклісти.

Майже 6000 авіарейсів було скасовано у п’ятницю в США, свідчать дані сайту FlightAware. Також стало відомо про відміну 1200 авіарейсів у суботу.

У вівторок морозна погода прийшла на північний захід країни, а потім вирушила на схід. У п’ятницю, як попереджали синоптики, шторм перетворився на так званий вибуховий циклон – природне явище, яке спостерігається у середніх широтах, коли протягом доби циклон різко посилюється, атмосферний тиск стрімко падає.

Метеорологи стверджують, що така погода спостерігається у США раз на кілька десятиліть.