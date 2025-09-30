Не задекларувала майно на 4,5 мільйона: на Харківщині головній бухгалтерці КП повідомили про підозру

У Богодухові правоохоронці викрили 57-річну головну бухгалтерку одного з комунальних підприємств, яка внесла неправдиві дані до електронної декларації за 2020 рік.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Слідчі встановили, що посадовиця не задекларувала машино-місце, нежитлове приміщення та дві квартири у Львові. За даними судової оціночно-будівельної експертизи, вартість незадекларованого майна становить понад 4,5 мільйона гривень.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України («декларування недостовірної інформації»).