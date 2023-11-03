“Не треба роздмухувати цю тему”, – Данілов прокоментував рішення про збільшення мобілізації

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов нагадав, що мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого 2022 року і триває досі.

Про це він сказав у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Є процедури ухвалення рішень. Це не рішення, що комусь забажалося. Є процедури ухвалення рішень. Вони на сьогоднішній день в нашій державі наступні. Є засідання Ставки верховного командувача, де кожен із 22 членів Ставки має право подати питання на розгляд. І воно обов’язково (буде розглянуто – ред.), я, як координатор Ставки верховного командувача, обов’язково маю це питання внести в порядок денний для того, щоб ми це питання розглянули. Є Верховна Рада. Якщо це треба на законодавчому рівні урегулювати питання, а ви маєте рацію, що саме там зараз це треба зробити, то цим мають займатися депутати Верховної Ради. У кожного свій рівень повноважень. Кожен має займатися своєю справою. Так, ситуація на сьогоднішній день складна, але, як кажуть наші військові, абсолютно контрольована. Тому не треба тут дуже роздмухувати цю тему», – наголосив Данілов.

Він нагадав, що «у нас мобілізація почалася 24 лютого 2022 року о 8-й годині ранку, коли депутати Верховної Ради затвердили рішення Ради РНБО, яке ми провели в кабінеті у президента о 5:30 ранку 24 лютого, там, де відразу зібралися всі члени Ради нацбезпеки і оборони. І у нас кожного дня йде цей процес».

«Чи складно? Так, дуже складно, тому що тут так само повертаємось до певних речей, коли люди нечисті на руку починають комусь щось там робити, якісь пропозиції, якісь речі. Суспільство на це так само реагує, воно дивиться, і його, звичайно, ці речі можуть обурювати», – додав секретар РНБО.

На уточнення журналістки, чому Президент України досі не підписав закон про зменшення прозивного віку з 27 до 25 років, ухвалений Верховною Радою, Данілов відповів: «Дивіться, коли ви будете спілкуватися з Президентом… Я не належу до людей, які за Президента можуть давати ті чи інші відповіді».

На прохання журналіста озвучити своє ставлення до необхідності зменшення призовного віку чи розширення мобілізації, Данілов відповів: «Я багато чого можу, але майте на увазі, з урахуванням того, що я – посадова особа, я би дуже не хотів, щоб мої слова потім почали інтерпретувати в той чи інший спосіб, з урахуванням ситуації, в якій ми сьогоднішній день перебуваємо. Якщо б не було цього голосування, якщо б не було цього документа, звичайно, ви б отримали від мене пряму відповідь».