Кримінал

Не припиняється обстріл Херсона, відомо про одного загиблого

12 Листопада 2023 10:22
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херсон

У Херсоні зранку був приліт по обласній бібліотеці імені Олеся Гончара.

У будівлі суттєві руйнування.

Крім того, як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Руслан Мрочко, внаслідок ранкових обстрілів Дніпровського району Херсона з боку російських ворожих військ одна людина загинула та одна поранена.

Армія Росії вдарила по приватному сектору. Чоловік 64 років перебував у дворі. Він помер на догоспітальному етапі.

64-річну жінку госпіталізовано. Вона під час удару була в будинку.


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