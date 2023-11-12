Не припиняється обстріл Херсона, відомо про одного загиблого

У Херсоні зранку був приліт по обласній бібліотеці імені Олеся Гончара.

У будівлі суттєві руйнування.

Крім того, як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Руслан Мрочко, внаслідок ранкових обстрілів Дніпровського району Херсона з боку російських ворожих військ одна людина загинула та одна поранена.

Армія Росії вдарила по приватному сектору. Чоловік 64 років перебував у дворі. Він помер на догоспітальному етапі.

64-річну жінку госпіталізовано. Вона під час удару була в будинку.