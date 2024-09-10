“Не пізніше кінця 2025 року маємо бути готовими до вступу в ЄС” – Шмигаль

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що не пізніше кінця 2025 року Україна має бути готовою до вступу до ЄС.

Про це глава уряду заявив під час пресконференції у вівторок, 10 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша мета амбітна – ми хочемо не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до ЄС, але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Це наша стратегічна мета», – розповів Шмигаль.

Він відзначив, що цьому передуватиме титанічна робота. «Треба привести наше законодавство, усі наші підзаконні акти – це десятки тисяч документів у відповідність до директив і правил ЄС. Власне, у цьому полягає великий обсяг технічної роботи. Політичне рішення у нас залишається одне – це рішення країн-членів Євросоюзу про прийняття України в члени ЄС. Цьому передує велика технічна робота, яка не передбачає яскравих політичних заяв, але відбувається щоденна невтомна тиха праця», – сказав глава уряду.

Денис Шмигаль також нагадав, що цього року Україна вже досягла значних успіхів, у сфері євроінтеграції.

«Ми отримали рішення про початок перемовин про вступ до Європейського Союзу, продовжуємо активно цю роботу. Отримали і затвердили переговорну рамку, почали і успішно продовжуємо скрінінг нашого законодавства. Не просто отримали затвердження інструменту Ukraine Facility, але й підготувалися до нього, зробили відповідний план реформ, затвердили унікальний інструмент – «Матрицю реформ», яка лише на цей рік включає понад 400 заходів, які Україна має реалізувати, як наші підписані зобов’язання», – зауважив Перм’єр.

Він наголосив, що Кабмін разом із Верховною Радою уважно відстежують і забезпечують реалізацію цих заходів, для того, щоб йти чітко у графіку євроінтеграційних реформ.

До того ж, Шмигаль підкреслив, що отримання фінансової допомоги і євроінтеграція взаємопов’язані.

Серед успіхів у взаєминах з Євросоюзом прем’єр також назвав продовження економічного і транспортного безвізів.

«Транспортний безвіз – це те, що потребувало досить великих зусиль. Усі ми бачили протести у Польщі, ми пройшли і здолали цю кризу, сформували політику нового прагматизму з нашими європейським сусідами і тримаємо цей баланс. Кордон з Польщею розблокований. Абсолютно спокійно проїжджають вантажі. Працює є-черга – унікальний інструмент. Особисто був на кордоні, спілкувався з водіями, вони надзвичайно задоволені запровадженням цього цифрового інструменту. Наступні кроки – це реформа нашої митниці», – повідомив Шмигаль.