Суспільство

“Не можна дозволити Путіну вкрасти Різдво”. Кличко обіцяє киянам ялинку

28 Листопада 2022 18:32
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різдво

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці встановлять новорічні ялинки, як і щороку. В тому числі головну ялинку на Софійській площі.

Ялинки встановлять не за бюджетний кошт, а коштом приватного бізнесу, повідомив мер в інтерв’ю РБК Україна.

“Масові заходи заборонені у воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво”, – заявив Кличко.

Він визнав, що є різні думки щодо того, чи доречно святкувати в місті свята під час війни, але послався на думки військових, з якими, за його словами, Кличко спілкувався, які б хотіли, щоб їхні діти мали свято.

Мер підкреслив, що всі ялинки у кількох локаціях оплатить приватний бізнес, їх встановлять “без новорічного пафосу”.

“Але ми вирішили без масових заходів, без концертних програм, без фастфудів. Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям”, – додав Кличко.


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