“Не готовий брати зброю до рук”: На Харківщині ухилянта засуджено до 3 років ув‘язнення

Жителя деокупованої Балаклії на Харківщині засудили до 3-х років позбавлення волі за ухилення від призову.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокуратура повідомляє, що житель Балаклії пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ. У лютому 2023 року він отримав повістку для прибуття до військкомату для відправлення до військової частини.

Проте чоловік вирішив не прийти та переховувався у свого знайомого на дачі.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину.

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.