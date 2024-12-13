НБУ презентував пам’ятну монету “Цифрова держава”, присвячену технологічним досягненням України

Національний банк України (НБУ) випустив нову пам’ятну монету “Цифрова держава”, яка символізує досягнення України у сфері цифрових технологій та інновацій.

Про це повідомляють НБУ та Мінцифри.

Монета була введена в обіг 13 грудня. Вона виготовлена зі срібла 999 проби у формі квадрата, має номінал 10 гривень, а тираж становить 7,5 тисяч штук.

“Україна демонструє, що цифрова трансформація — необхідний крок для розвитку сучасних держав. Навіть в умовах війни ми продовжуємо рухатися до нових технологій, руйнуючи бар’єри між людьми та сервісами,” — зазначив глава НБУ Андрій Пишний.

Автором дизайну є художник Андрій Сагач.

Аверс монети:

Зображено малий Державний Герб України, оточений символічною електронною мережею. Ця комбінація підкреслює, що Україна — єдина цифрова система, яка об’єднує захід, схід, південь та північ країни під одним гербом.



Зображено малий Державний Герб України, оточений символічною електронною мережею. Ця комбінація підкреслює, що Україна — єдина цифрова система, яка об’єднує захід, схід, південь та північ країни під одним гербом. Реверс монети:

Зображено схематичну карту України, складену з цифр двійкового коду, в якому зашифроване слово UKRAINE (ліворуч вертикально). У правому нижньому куті розміщено напис “Цифрова держава” із стилізованим курсором комп’ютерної миші, що символізує основу цифрового світу та роль технологій у розвитку країни.



Монета буде доступна для придбання з 9 січня 2025 року через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.