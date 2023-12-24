НБУ презентував набір пам’ятних монет, присвячених Щедрику

Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно із заступником Голови Місії США в Україні Робертом Нідемом презентували набір пам’ятних монет “Щедрик – колядка дзвонів”.

Набір із трьох срібних пам’ятних монет “Щедрик – колядка дзвонів” продовжує серію “Українська спадщина” та присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці “Щедрик” в обробці композитора Миколи Леонтовича.

Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г (кожна).

На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою – культурний феномен, що зберігає глибокі історичні українські традиції.

На аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів, що символізують чистоту, силу, Божу допомогу, захист та світло свята Різдва, а також рядки з пісні “Щедрик”. На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання “Щедрика” хором під проводом диригента Олександра Кошиця у 1922 році у Карнеґі-холі, над хором – силует ластівки, яка є головним персонажем пісні.

На реверсі двох інших монет зображено стилізовані кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками, що символізує наповнення простору чарівними звуками мелодії колядки.

Монети з набору щедро оздоблені тамподруком (кольоровий друк), локальною позолотою (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,003 г) і вставками камінчиків (кубічний оксид цирконію діаметром 1,5 мм).

Про початок реалізації Національний банк та банки-дистриб’ютори інформуватимуть клієнтів додатково.

Тираж набору – до 5 000 штук.