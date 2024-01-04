Економіка

НБУ підвищив офіційний курс долара до нового максимуму

4 Січня 2024 14:43
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нбу

Національний банк збільшив офіційний курс долара на 3 коп. та встановив його на 4 січня на рівні 38,11 грн. Курс вперше в історії досягнув цієї позначки, попередній рекорд було зафіксовано у середу, 3 січня, – 38,08 грн за долар.

Про підвищення повідомив НБУ.

Водночас курс гривні до євро укріпився до 41,61 грн за євро порівняно із 41,72 грн у 3 січня.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 4 січня, становить в середньому 38,98 грн за долар. Продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок і складає 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,00 грн за євро.

Середній готівковий курс долара 39,12 грн/дол. (продати долар можна за 38,98 грн). Курс євро становить 42,8 грн/євро (курс продажу – 42,55 грн/євро).

Прогнозний курс, “записаний” урядом у бюджеті-2024, складає 40,7 грн за долар.


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