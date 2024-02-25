Названо кількість громадян, які переїхали до Криму з території РФ

В анексований Крим переїхало близько 800 тисяч громадян Росії, заявила постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева.

За її словами, наразі можна довести документально 560 тисяч осіб, які були переміщені на територію півострова.

“Ми можемо довести документально 560 тисяч осіб, які були переміщені з території РФ до Криму. Це всі люди, які незаконно там перебувають, повинні до моменту звільнення території, поки Керченський міст є цілим, ми їм радимо виїжджати з території півострова”, – заявила Ташева в ефірі національного телемарафону.