Політика

Названо кількість громадян, які переїхали до Криму з території РФ

25 Лютого 2024 11:23
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Крим та війна / Колаж Радіо Свобода

В анексований Крим переїхало близько 800 тисяч громадян Росії, заявила постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева.

За її словами, наразі можна довести документально 560 тисяч осіб, які були переміщені на територію півострова.

“Ми можемо довести документально 560 тисяч осіб, які були переміщені з території РФ до Криму. Це всі люди, які незаконно там перебувають, повинні до моменту звільнення території, поки Керченський міст є цілим, ми їм радимо виїжджати з території півострова”, – заявила Ташева в ефірі національного телемарафону.


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