НАЗК призупинило статус спонсора війни для угорського банку, щоб Угорщина розблокувала транш Україні

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинила статус 5 грецьких компаній-перевізників та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться у пресрелізі.

Там зазначено, що рішення ухвалили за результатом переговорів між представниками НАЗК та компаній й урядів цих країн щодо припинення співпраці з росією. Подальше виключення компаній та банку з переліку залежатиме від виконання зазначених умов.

«Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро військової допомоги ЄС для України, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості росії продовжувати війну», — йдеться у повідомленні НАЗК.

Там додали, що відкриті до співпраці з міжнародним бізнесом та готові провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку.

НАЗК внесло включило до переліку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank навесні 2023 року. А влітку відновило статус «спонсорів війни» п’ятьом грецьким компаніям-перевізникам.