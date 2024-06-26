НАЗК припиняє фінансування партії “Голос”

Національне агентство з питань запобігання корупції припиняє фінансування політичній партії “Голос” через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“НАЗК виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії “Голос” про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року. У звітах партії виявлено недостовірних відомостей на понад 4,725 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Аналіз звіту за третій квартал свідчить, що партія оформила договори про надання послуг з ТОВ “Мейнтіс” на 1 млн гривень. Серед послуг — усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії, перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року тощо.

Але, як заявили у НАЗК, товариство не надавало партії цих послуг. Зокрема, це підтверджують матеріали, отримані від Державного бюро розслідувань та Державної податкової служби, інформаційних баз даних. Тож Агентство вважає інформацію недостовірною.

Також НАЗК виявило, що партія уклала договори з двома фізичними особами-підприємцями на 274 тисяч гривень, які містять недостовірні відомості. Зокрема, інформацію про номери законопроєктів, які на момент укладання договорів ще не зареєстрували у Верховній Раді.

А у звіті за четвертий квартал зазначено, що “Голос” знову оформив договори “Мейнтіс” на мільйон гривень. Також Київська міська територіальна організація оформила договір для надання послуг на суму понад 2,4 млн гривень. НАЗК стверджує, що товариство не надавало партії послуг.

Агентство скерувало відповідні матеріали до Державного бюро розслідувань. Крім того, у звіті встановили й інші порушення та недоліки, не пов’язані з недостовірністю відомостей.