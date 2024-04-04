Навколо тимчасово окупованого Смолянинового більше трьох днів вирує масштабна пожежа

Вже понад три доби навколо тимчасово окупованого села Смолянинове Луганської області палає хвойний ліс. Окупанти з пожежею не боряться.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лісогор.

“Навколо окупованого Смолянинового, що поблизу Сєвєродонецька, вже понад три доби палає хвойний ліс. Окупаційна влада та пожежники мають інформацію про надзвичайну ситуацію, але ніяких дій від них жителі поки що не дочекалися”, – написав він.

Також він інформував про інші події з тимчасово окупованої частини регіону. Зокрема зазначив, що населенню “ЛНР” не оголошують, скільки тисяч чоловіків заберуть до армії РФ навесні.

“Офіційно розшукують призовників 18-30 років, але більш старші теж під неабиякою загрозою мобілізації. У разі неявки за повісткою або відсутності за місцем проживання – оголошення в розшук”, – зазначив очільник області.