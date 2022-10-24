Суспільство

Навіть для пропаганди це було занадто: Симоньян вигнала Красовського

24 Жовтня 2022 07:17
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пропаганда

Головний редактор російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян оголосила, що припиняє співпрацю з телеведучим Антоном Красовським, який у своїй програмі напередодні говорив, що дітей, які вважають, що Україна окупована Росією, слід топити в річці Тисині (річка згадується в пісні-реквієму за загиблими на Євромайдані у 2014 році “Гей, плине кача”).

“Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика, – написала у своєму телеграм-каналі Симоньян. – Складно повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей. На даний момент я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб майнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину.”

Раніше на цей вислів Красовського звернув увагу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який назвав його слова підбурюванням до геноциду. Кулеба виклав у Twitter уривок із програми Красовського та закликав ті країни, які ще не заборонили RT, зробити це.


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