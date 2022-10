Навіть для пропаганди це було занадто: Симоньян вигнала Красовського

Головний редактор російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян оголосила, що припиняє співпрацю з телеведучим Антоном Красовським, який у своїй програмі напередодні говорив, що дітей, які вважають, що Україна окупована Росією, слід топити в річці Тисині (річка згадується в пісні-реквієму за загиблими на Євромайдані у 2014 році “Гей, плине кача”).

“Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика, – написала у своєму телеграм-каналі Симоньян. – Складно повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей. На даний момент я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб майнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину.”

Раніше на цей вислів Красовського звернув увагу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який назвав його слова підбурюванням до геноциду. Кулеба виклав у Twitter уривок із програми Красовського та закликав ті країни, які ще не заборонили RT, зробити це.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg