Навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжено як мінімум до 8 січня

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, передає Телеграм-канал моніторингової групи “Бєларускі Гаюн”.

Зазначається, що 31 грудня і 1 січня стали вихідними днями для деяких полігонів.

За інформацією моніторингової групи, навчання продовжено: з 2 січня до 6 січня на полігонах Гозький, Брестський, Німан, до 7 січня – на Борисівському, Обуз-Ліснівському, до 8 січня – на Осиповичському, Доманова, Лепельському.

Моніторингова група зазначає, що військові навчання тривають з 29 квітня. При цьому наголошується, що “білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, однак вона досі не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду”.