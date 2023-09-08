Суспільство

Навчання українських військових на танках Abrams продовжено ще на кілька тижнів

8 Вересня 2023 17:02
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навчання, пентагон, військові

Пентагон продовжив навчання майже 200 українських військових на американських танках Abrams у Німеччині ще на декілька тижнів.

Про це повідомив речник командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О’Доннелл  у коментарі “Голосу Америки“.

За його словами, на запит української сторони навчання продовжили до того часу, поки триває переоснащення 31 американського танка, які готуються відправити до України.

“На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов’язались переобладнати та надати Україні восени, буде готовий”, – заявив О’Доннелл, додавши, що тренування займуть кілька тижнів.

Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині.


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