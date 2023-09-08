Навчання українських військових на танках Abrams продовжено ще на кілька тижнів

Пентагон продовжив навчання майже 200 українських військових на американських танках Abrams у Німеччині ще на декілька тижнів.

Про це повідомив речник командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О’Доннелл у коментарі “Голосу Америки“.

За його словами, на запит української сторони навчання продовжили до того часу, поки триває переоснащення 31 американського танка, які готуються відправити до України.

“На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов’язались переобладнати та надати Україні восени, буде готовий”, – заявив О’Доннелл, додавши, що тренування займуть кілька тижнів.

Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині.