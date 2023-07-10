Суспільство

Навальний у в’язниці вже 100 днів вимушений слухати послання Путіна

10 Липня 2023 20:26
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росія, навальний

Адміністрація колонії, в якій відбуває термін російський опозиціонер Олексій Навальний, уже 100 днів вмикає у його камері одне й те саме послання диктатора й агресора Володимира Путіна.

Про це Навальний повідомив у Telegram.

“Ювілей. Рівно 100 днів поспіль я щовечора слухаю послання Путіна від 21.02.2023. Кажу нашому замполіту: ну ви нормальні взагалі? Ставте різного Путіна, хіба мало промов він говорив?

Відповідь вразила своєю логікою: це щорічне послання від 23-го року. Отже, його треба слухати весь 23-й рік. Вийде наступне звернення – будемо слухати його”.

За словами Навального, коли він був у суді, суддя пояснив йому, що послання ставлять згідно з інструкцією з виховної роботи.


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