НАТО запускає операцію Eastern Sentry для посилення оборони поблизу Росії

Військовий альянс НАТО оголосив про посилення оборони на східному фланзі після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

За даними НАТО, нова операція під назвою Eastern Sentry («Східний вартовий») передбачає залучення додаткової техніки з Великої Британії, Данії, Франції та Німеччини. Планується використання винищувачів Rafale, F-16, фрегата та наземних систем протиповітряної оборони. Генерал США Алексус Гринкевіч заявив, що альянс захищатиме кожен сантиметр своєї території, передає RFE/RL.

Польща розцінила останні дії Москви як «необачні та неприйнятні», а французький президент Еммануель Макрон підкреслив, що безпека Європи є пріоритетом. Представники США в ООН підтвердили готовність захищати територію НАТО від будь-яких загроз.

Раніше близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. У відповідь були задіяні літаки та протиракетні системи країни та її союзників. Британія водночас запровадила нові санкції проти російських нафтових доходів та компаній, які постачають Москві компоненти для озброєнь.