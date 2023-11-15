НАТО проведе оновлення літаків дальнього радіолокаційного стеження

НАТО оновить парк літаків дальнього радіолокаційного стеження (AWACS), в яких завершується термін експлуатації.

Про це повідомляє сайт Альянсу.

Контракт на закупівлю літаків буде одним з найдорожчих для НАТО. Зазначається, що виробництво шести нових літаків Boeing E-7A Wedgetail має розпочатися найближчими роками. Перші літаки будуть готові до виконання бойових завдань до 2031 року.

«Літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони НАТО, тому я вітаю зобов’язання членів Альянсу інвестувати кошти у висококласні засоби», – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, об’єднавши ресурси, члени Альянсу можуть спільно купувати і експлуатувати важливі засоби, придбання яких окремими країнами було б надто дорогим.

«Ці інвестиції в найсучасніші технології демонструють силу трансатлантичної оборонної співпраці в той час, коли ми продовжуємо адаптуватися до більш нестабільного світу», – сказав генсек НАТО.

E-7 Wedgetail — це вдосконалений літак раннього попередження та управління, який забезпечує ситуаційну обізнаність та функції командування та контролю. Він оснащений потужним радаром, може виявляти ворожі літаки, ракети і кораблі на великих відстанях і спрямовувати винищувачі НАТО до їхніх цілей.

НАТО експлуатує парк літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) E-3A з 1980-х років. Базуючись на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині, системи AWACS брали участь у всіх великих операціях НАТО, включаючи боротьбу з ІДІЛ, а також на східному фланзі НАТО після вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що E-7 матиме основну базу в Гайленкірхені та зможе діяти з кількох передових баз по всій Європі. Літаки стануть частиною майбутнього проєкту спостереження та контролю Альянсу, в рамках якого з середини 2030-х років будуть впроваджені системи спостереження НАТО наступного покоління.