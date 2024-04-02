НАТО пропонує створити фонд допомоги Україні на 100 мільярдів доларів, – Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити п’ятирічний фонд допомоги Україні на суму 100 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами людей, знайомих з перебігом дискусії, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми обліку внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Пропозиція, яка потребує схвалення 32 країн-членів Організації Північноатлантичного договору, швидше за все, зміниться до того, як лідери дійдуть згоди, сказали джерела видання.

Як частину пакета допомоги НАТО також може перебрати на себе оперативні обов’язки очолюваної США контактної групи з питань оборони. Ця група координує постачання зброї близько 50 держав в Україну, зазначили співрозмовники.

Якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме “зміну парадигми військового Альянсу”, який раніше дистанціювався від більшої залученості до підтримки України у широкомасштабній війні, підсумували в інформагенції.