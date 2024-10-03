Політика

“НАТО продовжує підтримувати Україну” – Рютте
3 Жовтня 2024 14:52
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нато, україна
Марк Рютте / Фото з відкритих джерел

Під час свого першого закордонного візиту до Києва новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що українське питання залишатиметься головним фокусом його діяльності на цій посаді.

Ця інформація прозвучала від самого Рютте на брифінгу в українській столиці.

Очільник Альянсу підкреслив символічність того, що свою першу робочу подорож він здійснив саме до України одразу після вступу на посаду.

“Це було важливо для мене – приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу Україну, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору”, – сказав Рютте.

Генеральний секретар наголосив на взаємозалежності безпеки України та країн-членів НАТО.

“Саме тому ми так віддані справі підтримки України, оскільки ваша безпека є запорукою нашої, а ваша боротьба за свободу втілює наші принципи та цінності”, – підкреслив Марк Рютте.

Він також відзначив “безпрецедентний рівень підтримки”, наданої Україні союзниками після початку повномасштабного російського вторгнення.

Рютте акцентував увагу на тому, що 99% допомоги у сфері безпеки, отриманої Україною, надійшло саме від країн-членів НАТО.


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“НАТО продовжує підтримувати Україну” – Рютте
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