Політика

НАТО посилить військову допомогу Україні після останніх російських атак, – Столтенберг
28 Серпня 2024 19:43
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Фото: ОП

Члени Альянсу будуть посилювати допомогу Україні, заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенбергза результатами засідання Ради Україна-НАТО, яка відбулась в Брюсселі 28 серпня, передає “Радіо Свобода“.

“Союзники сьогодні підтвердили, що збільшують військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу”, – наголосив Столтенберг.

Зустріч відбувалась на рівні послів країн-членів НАТО, український міністр оборони Рустем Умєров приєднався до них через відео-звʼязок. У НАТО повідомили, що засідання скликала Україна, обговорювали нещодавні масовані російські авіаудари по українських цивільних та інфраструктурі.

“Міністр Умєров поінформував про останні авіаатаки Росії, бойову ситуацію на Донбасі та цілі Курської операції. Він подякував союзникам за нещодавні обіцянки допомоги та F-16, які в дії”, – повідомив дипломат НАТО, не уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.


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