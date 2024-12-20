НАТО планує збільшити кількість фахівців в Україні наступного року

НАТО потроїло свою присутність в Україні та планує подальше посилення у 2025 році

Голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер повідомив, що протягом 2024 року присутність Альянсу в Україні зросла утричі, а у 2025 році планується ще більше її розширення.

Про це він розповів в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна“.

“НАТО вже 26 років має свою присутність в Україні у різних форматах: Офіс зв’язку, Центр інформації та документації. Зараз це повноцінне Представництво НАТО. Цього року ми потроїли свою присутність і плануємо ще більше її посилити у 2025-му”, – зазначив Тернер.

Він пояснив, що розширення відображає ключові рішення Вашингтонського саміту НАТО та попередні стратегічні кроки Альянсу. Основна мета – зміцнити зв’язок між штаб-квартирою НАТО та Україною, представляючи повний спектр напрямків співпраці.

Тернер повідомив, що нині у Представництві працюють близько 50 осіб, проте у 2025 році до команди додадуться ще приблизно 20 фахівців. “Це поєднання українських та міжнародних співробітників, адже обсяг роботи постійно зростає”, – підкреслив він.

Тернер також відзначив важливість свого призначення на посаду старшого представника Альянсу, адже це вперше Представництво НАТО в Україні очолює посадовець рівня помічника генерального секретаря.

“Це демонструє, наскільки серйозно НАТО ставиться до відносин з Україною. Перший офіційний візит нового генерального секретаря Марка Рютте в жовтні до України підтверджує, що країна є стратегічно важливою для Альянсу і зараз, і в майбутньому”, – підсумував Тернер.