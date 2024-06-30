НАТО підозрює Росію в мінуванні підводної інфраструктури в Північному морі

Північноатлантичний альянс висловив “серйозні побоювання”, вважаючи, що Росія змогла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру в Північному морі, пише The Times.

Підозри ґрунтуються на даних компаній, що керують ключовими нафтовими і газовими вишками, трубопроводами, електричними і телекомунікаційними кабелями.

“Саботаж на голландських або бельгійських кабелях поки не встановлений, але вибухівку було виявлено на британському кабелі на початку української кризи”, – повідомив виданню представник бельгійського підрозділу морської безпеки Томас Де Шпігелер.

Бельгійське видання De Tijd проаналізувало морські журнали й опублікувало розслідування, згідно з яким понад 160 російських цивільних суден здійснили 945 підозрілих маневрів за останні десять років, 749 з яких було зафіксовано в радіусі кілометра від трубопроводів у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії було здійснено в районі знаходження кабелів електроенергії, а решта 124 – навколо телекомунікаційних кабелів.

За даними видання, з початку року російський траулер “Капітан Соколов” і ще чотири кораблі “поводилися незвично”, проходячи над ключовими трубопроводами і кабелями в Північному морі. Проходячи над підводною інфраструктурою, судна уповільнювали хід. За даними видання, вони робили це з розвідувальною і диверсійною цілями.

“Російські судна вже підозрілі, навіть якщо вони дотримуються стандартного маршруту. Тому що кожне російське судно, навіть якщо воно працює на приватну компанію, у будь-якому разі працює на уряд. Незвичайні маршрути не завжди викликають питання, але підозріло, якщо вони проходять над трубопроводами і кабелями”, – резюмував Де Шпігелер.

Захист критично важливої підводної інфраструктури став основним напрямком діяльності НАТО і європейських прибережних країн після знищення внаслідок диверсії російських газопроводів “Північний потік” восени 2022 року.

На початку квітня Euractiv писав, що шість країн Європи, які мають морські кордони в Північному морі, підписали угоду про спільну роботу із захисту підводної інфраструктури від можливих атак Росії. Свої підписи під колективним договором поставили представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Німеччини, Норвегії та Нідерландів.

Загрози підводним кабелям і трубопроводам стали предметом уваги служб безпеки західноєвропейських країн після вибухів у вересні 2022 року на газопроводах “Північний потік 1 і 2”, які було прокладено дном Балтійського моря для транспортування газу з Росії до Німеччини.

У НАТО після цього занепокоїлися щодо можливої атаки Росії на підводні кабелі, якими передають близько 98% інтернет-даних і телефонного трафіку в усьому світі. Також під загрозою опинилися трубопроводи з Норвегії, якими на континент постачають природний газ.

У травні 2023-го помічник генсекретаря НАТО з розвідки і безпеки Девід Каттлер заявляв, що Росія готується до атаки по підводній інфраструктурі країн альянсу. Він стверджував, що Росія складала карти критично важливої інфраструктури союзників як на суші, так і під водою, а в запланованих операціях візьмуть участь російські військові та спецслужби.