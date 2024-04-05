Суспільство

НАТО не буде відновлювати військові навчання в Україні

5 Квітня 2024 10:51
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нато, військові навчання
Прапор НАТО / Getty Images

Наразі на порядку денному в НАТО не стоїть питання відновлення навчань українських військових на території України.

Про це повідомив посадовець НАТО, який говорив на умовах анонімності

“Наразі це не стоїть на порядку денному”, – заявив він.

Він відмовився коментувати окремі заяви лідерів держав-членів НАТО, але зазначив, що є інші сфери співпраці – як військові, так і політичні – в яких Україна веде діалог із Альянсом і отримує допомогу.

“І дозвольте мені додати, що наразі немає жодних планів щодо відправки військ в Україну в будь-якому вигляді та будь-якій формі”, – додав посадовець.


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